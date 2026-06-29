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Reflektörsüz Traktörler Can Alıyor

Reflektörsüz Traktörler Can Alıyor
29.06.2026 17:46
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Tunay Aslan, kardeşinin ölüm yıl dönümünde reflektörlerin önemine dikkat çekti ve önlem çağrısında bulundu.

EDİRNE'nin Havsa ilçesinde yaşayan Tunay Aslan, 5 yıl önce otomobiliyle, traktör römorkuna çarparak yaşamını yitiren kardeşi, dönemin Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (EDSYB) Sorumlu Müdürü İsmail Aslan'ın (48) ölüm yıl dönümünde, hayatını kaybettiği noktada basın açıklaması yaptı. Aslan, traktörlere takılacak reflektörlerin hayati önem taşıdığını söyleyerek, "Bizim içimiz yandı. Bir başkasının içi yanmasın. 700 liralık reflektör hayat kurtarır" dedi.

Kaza, 30 Haziran 2021 günü sabah saatlerinde Havsa ilçesi ile Oğulpaşa köyü arasında meydana geldi. İpsala ilçesinde birlik toplantısına giden Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Sorumlu Müdürü İsmail Aslan, saat 05.00 sıralarında otomobiliyle Edirne'ye dönmek üzere yola çıktı. Aslan, Oğulpaşa köyü yakınlarında aracıyla önünde seyreden reflektörsüz traktörün römorkuna çarptı. Ağır yaralanan Aslan'a ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. 112 ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen İsmail Aslan kurtarılamadı.

'REFLEKTÖR TAKMALARINI TALEP EDİN, CEZALARINIZ CAYDIRICI OLSUN'

İsmail Aslan, ağabeyi CHP Havsa İl Genel Meclis Üyesi Tunay Aslan tarafından, kazanın meydana geldiği noktada basın açıklamasıyla anıldı. Ağabey Aslan, traktörlerde kullanılması gereken reflektörlerin önemine dikkat çekti. Başka ailelerin içinin yanmaması için vatandaşları duyarlı olmaya davet eden Aslan, "Bizim içimiz yandı, üzerinden yıllar geçmiş olsa da içimiz halen yanıyor. Şu an elimde görmüş olduğunuz reflektörlerin fiyatı 700 lira. Bugün 700 liralık reflektör hayat kurtarır. Bunu ben her yıl dile getirdim, yine de dile getirmeyi düşünüyorum. Çünkü burada iş kolluk kuvvetlerine de düşüyor. Ben buradan kolluk kuvvetlerine sesleniyorum; reflektörü olmayan araçlara reflektör takmalarını talep edin, cezalarınız caydırıcı olsun, daha sert cezalar olmalı. Bir de traktörler üç yılda bir muayeneye giriyorlar. Traktörlerin arkasında reflektörleri olması lazım. Römorkları da muayeneye alsınlar, muayenesi olmayan, reflektör olmayan araçlara da dikkatle bakılması gerekiyor. Gerçekten sıkıntılı bir durum. Bizim içimiz yandı. Bir başkasının içi yanmasın. 700 liralık reflektör hayat kurtarır bugün" dedi.

Kaynak: DHA

İsmail Aslan, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Edirne, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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