Rekabet Kurulu'ndan Bitki Ürünleri Soruşturması - Son Dakika
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Rekabet Kurulu'ndan Bitki Ürünleri Soruşturması

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18 teşebbüs hakkında bitki koruma ve besleme ürünleri pazarında soruşturma başlatıldı.

REKABET Kurulu, bitki koruma veya bitki besleme ürünleri pazarında faaliyet gösteren 18 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, bitki koruma veya bitki besleme ürünleri pazarında faaliyet gösteren 18 teşebbüs hakkında rekabete hassas bilgi değişimi suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi. Bitki koruma ürünlerinin bitkileri zararlılara, hastalıklara ve zararlı organizmalara karşı korumak için tasarlandığı belirtilerek, bitki besleme ürünleriyle de temel besin maddelerini sağlayarak ve fizyolojik süreçleri geliştirerek bitki sağlığının, verimliliğinin ve üretkenliğinin artırılmasının amaçladığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında, ilgili pazarlarda faaliyet gösteren teşebbüslerin, birbirleriyle ürün bazlı fiyatlar ve satış miktarları, ulaşılması gereken hedefler, uygulanan vade süreleri ve iskonto oranları gibi çeşitli rekabete hassas bilgileri paylaşmalarının rekabet üzerindeki olası etkilerinin incelenmesinin amaçlandığı aktarıldı.

Kaynak: DHA

Rekabet Kurulu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rekabet Kurulu'ndan Bitki Ürünleri Soruşturması - Son Dakika

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