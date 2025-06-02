Rektör Özkan'dan Özgür Özel'e Tepki - Son Dakika
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Rektör Özkan'dan Özgür Özel'e Tepki

Rektör Özkan\'dan Özgür Özel\'e Tepki
02.06.2025 18:01
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Rektör Özkan, CHP lideri Özgür Özel'in açıklamalarını kınadı ve suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

AKDENİZ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Antalya mitinginde kendisine yönelik sözlerine ilişkin, "Üniversitem adına ve şahsım adına, Özgür Özel'i bu yalan ve iftiraları nedeniyle en derin şekilde kınıyorum. Hakaret ve yalan içeren sözler için suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Antalya'da 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Türkiye genelindeki öğrenci protestolarını anlattı. Özgür Özel, "Antalya'da Akdeniz Üniversitelilerle ne kadar gurur duysanız azdır. Ancak Akdeniz Üniversitesi'nin gurur duyulacak gençlerinin yanında bir de utanç duyulacak rektörü var. Sokaklara çıkan, iradelerini savunan gençler bugün aramızda. Akdeniz Üniversitesi'nin göbeğinden saraya bağlı rektörü, bu pırıl pırıl genç kardeşlerime mezuniyet töreni yaptırmadı. Korktu onlardan. Üzülmüşler" dedi.

10'dan geri sayımın ardından keplerini atan öğrencilerden birinin kepini başına takan Özgür Özel, "Akdeniz Üniversitesi'nin rektörü, işine gelene fahri doktora veriyor, işine gelene alkışlatıyor. Kendi diploması olmayan biri, hem öğrencilerimizin dilinden anlamayan, onların ruhunu bilmeyen, onların coşkusuna ortak olamayan bir rektör atamış. O rektör de mezuniyetlerini iptal etmiş" diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, bugün Manavgat Turizm Fakültesi'nde düzenlenen mezuniyet törenine katıldı. Rektör Özkan burada yaptığı konuşmada, "Sayın Özgür Özel, dün Antalya'da bir miting düzenledi. Ancak talihsiz bir açıklamada bulundu. Bu açıklaması doğru değildi ve hakaretler içeriyordu" dedi.

Süreçle ilgili öncesinden CHP'li milletvekillerine de bilgilendirme yaptığını anlatan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Biz mezuniyet törenlerimizi iptal etmedik yapıyoruz, hem de en şık ve en güzel şekilde. Ama sanki ben bunu hiç anlatmamışım gibi. Dün Özgür Özel mitingde ağzına geleni söyledi. Hem benim adıma hem Akdeniz Üniversitesi adına. Bu gerçekten çok kırıcıydı" diye konuştu.

Bu yıl üniversiteden yaklaşık 15 bin öğrencinin mezun olacağını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Özkan, "Öğrencilerimize sorarak mezuniyeti nasıl yapmamız gerektiğine karar verdik ve herkes bunu tercih etti. Bir siyasi partinin de mezuniyet törenimizi nasıl yapacağımıza dair bir sahiplenme içinde olması beni gerçekten çok şaşırtıyor. Bu mitingde hem hakaret vardı hem de yalanlarla doluydu. Sanki siyasi partilerin başka işi gücü yokmuş gibi. Bunu anlamakta da zorlanıyorum" dedi.

'SİYASET MEMLEKET İÇİN YAPILMALI'

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Siyaset yapıyorsanız memleket için yapmanız gerekir. Siyaseti şahsi şov için yapmazsınız. Hele ki siyasetin karıştırılmaması gereken en önemli kurumlar üniversitelerdir. Üniversitelere siyaset girerse, o kurumlar darmadağın olur. Bu bağlamda ben kınıyorum. Üniversitem adına ve şahsım adına, Özgür Özel'i bu yalan ve iftiraları nedeniyle en derin şekilde kınıyorum. Hakaret ve yalan içeren sözler için suç duyurusunda bulunacağım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Rektör Özkan'dan Özgür Özel'e Tepki - Son Dakika

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