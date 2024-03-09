Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Halk Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Salon'da Reşadiye Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan kurslarda yapılan el sanatları ürünleri sergilendi. Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki öğretmenler ve öğrenciler tarafından hazırlanan Türk Halk Müziği konseri de ilgi gördü.
Programa Reşadiye Kaymakamı Ahmet Tan, Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Reşadiye'de Kadınlar Günü etkinliği büyük ilgi gördü - Son Dakika
Türkiye'deki yardım kuruluşları, ramazanda ülkedeki deprem bölgesi ve Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin bağışlarını ulaştıracak. Türk Kızılay, İHH, Deniz Feneri Derneği, İDDEF, Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği, Yetim Vakfı, Sadakataşı Derneği, Beşir Derneği, Yeryüzü Doktorları Derneği, Umuda Koşanlar Derneği ve diğer yardım kuruluşları, ramazanda milyonlarca insana yardım elini uzatmayı hedefliyor.
Bitlis'te, Ramazan aylarının vazgeçilmez eğlencelerinden olan Hacivat-Karagöz gösterisi etkinliği, Bitlis 8 Ağustos Ortaokulu öğretmenleri tarafından sahnelendi. Öğrenciler hem eğlendi hem de öğrendiklerini dile getirdi. Etkinlikle, çocuklara Ramazan ayının manevi havası yaşatılmak ve Hacivat-Karagöz'ün önemi aktarılmak istendi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Organize Sanayi Bölgesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde kentin trafiğini rahatlatmak amacıyla hayata geçirilecek olan 'Manisa Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı Farklı Seviyeli Kavşak Projesi'nin yapımına 11 Mart'ta başlanacak. Çalışma süresince trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, yaşı ilerlemiş bireyler denge, kuvvetlendirme ve koordinasyona yönelik egzersiz yaparak zinde kalıyor. Proje sayesinde katılımcılar hem sağlıklı yaşlanma konusunda destek alıyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor. Eğitimlerde grup aktiviteleri ve eğlenceli etkinlikler gerçekleştirilirken, katılımcılar arasında güçlü sosyal bağlar kurulduğu gözlemleniyor. Programa devam eden katılımcılar olumlu geri dönüşler yaparken, fiziksel aktivitenin yaşlılık dönemindeki önemine dikkat çekiliyor.
Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Derince Belediye Başkan adayı İbrahim Şirin, Büyük Birlik Partisi (BBP) Derince İlçe Başkanı Samet Çetin'in organize ettiği esnaf buluşması programına katılarak, esnafla projelerini ve hedeflerini paylaştı. Şirin, Çenedağ Mahallesi'nde düzenlenen programda yapacakları projeleri anlatarak, seçimleri kazanarak ilçeye hizmet etmenin onurunu yaşayacaklarını belirtti.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı. Büyükakın, ülkenin ve İslam aleminin hayırlı bir ramazan ayı geçirmesini temenni ederek, ramazan ayının yaralı kalplere merhem, ruhlara şifa olmasını diledi. Yeni yüzyıldaki ilk ramazan ayına, mazlum ve mahzun coğrafyaların ahıyla girildiğini vurgulayan Büyükakın, bu mübarek ayların, yaşanan insanlık dışı zulümlerin bitmesine vesile olmasını dilediklerini belirtti. İnsanlığın ayaklar altına alındığı coğrafyalarda, insanlığın yeniden asli kimliğine kavuşması gerektiğine işaret eden Büyükakın, ramazan ayında halka hizmetlerinin devam edeceğini ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımları, sıcak yemek dağıtımları ve evde bakım hizmetlerinin artarak devam edeceğini söyledi. Büyükakın, tüm vatandaşların hayırlı, huzurlu ve sağlıklı bir ramazan geçirmesini temenni etti.
Trendyol Süper Lig'de son 6 maçını kazanamayan MKE Ankaragücü, yarın Yılport Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Küme düşme hattının sadece 1 puan üstünde bulunan sarı-lacivertliler, son galibiyetini 24 Ocak'ta almıştı. MKE Ankaragücü'nde kaleci Ertaç Özbir sakat ve cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Yılport Samsunspor ise ligde 12. sırada yer alıyor ve geçen hafta RAMS Başakşehir'e kaybetmişti. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı MKE Ankaragücü kazanmıştı. MKE Ankaragücü, son 3,5 aydır deplasmanda galibiyet alamıyor.
Denizli merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonda, internetteki eskort siteleri ve ilanları üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 11 şüpheliden 10'u tutuklandı. Operasyon, 138 kişinin ifadeleri doğrultusunda gerçekleştirildi ve eş zamanlı olarak Denizli, İstanbul, Aydın ve Afyonkarahisar'da düzenlendi.
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