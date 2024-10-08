Reyhanlı'da Minibüste Yangın Çıktı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde minibüste çıkan yangın söndürüldü.
Küme Evler Mahallesi'nde park halindeki minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekibin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
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