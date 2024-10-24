Reyhanlı\'da Motosiklet Kazası

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HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü havada takla atıp düşerek yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Albay Şükrü Kanatlı Caddesi'nde meydana geldi. Cadde ilerleyen otomobil ile dönüş yapan motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü havada takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı motosiklet sürücüsünü ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU- Kamera: HATAY,