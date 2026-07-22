HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza saat 14.30 sıralarında Beşaslan Mahallesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, anayola çıkmaya çalışan otomobil ile ana yolda seyir halinde bulunan otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › Güncel › Reyhanlı'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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