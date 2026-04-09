ReySAŞ'ın Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu Açıklandı

ReySAŞ Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş., 21 Ağustos 2023 tarihinde Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu'nu yayınladı. Formda, şirketin esas sözleşmesinde Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan faaliyet veya imtiyaz bulunmadığı belirtildi. 2023 yılı 6 aylık konsolide finansal verilere göre, şirketin Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan gelirlerinin oranı %16,54 olarak hesaplandı. Bu gelirler arasında otel işletmeciliği, turizm sektörü faaliyetleri, çeşitli eğlence ve organizasyon faaliyetlerinden elde edilen 30.508.091 TL'lik hasılat yer alıyor.

Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan varlıkların tutarı 272.193.206 TL, borçların tutarı ise 3.065.614.664 TL olarak açıklandı. Şirketin toplam gelirleri 1.997.033.816 TL, toplam varlıkları ise 6.177.575.370 TL olarak raporlandı. Formda ayrıca, şirketin esas sözleşmesinde pay senedi ihracı ve alım-satımı standardına uygun olmayan faaliyetlere izin verilmediği ve imtiyazlı pay veya intifa senedi bulunmadığı vurgulandı.