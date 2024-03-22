Samsun AFAD, Rize AFAD K9 ekiplerine kurtarma köpeği eğitimi verdi

Bodrum'da Tarihi Zeytin Ağaçlarını Kesene İdari Para Cezası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Gölköy Mahallesi'nde, tarla sahibi tarafından 500-1000 yıllık değerli zeytin ağaçları kesildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, 34 ağaçtan 30'unun kesildiği tespit edildi. Zeytin ağaçlarını kesen tarla sahibine 30 bin 150 lira idari para cezası uygulandı ve Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.