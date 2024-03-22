Samsun AFAD, Rize AFAD K9 ekiplerine kurtarma köpeği eğitimi verdi - Son Dakika
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Samsun AFAD, Rize AFAD K9 ekiplerine kurtarma köpeği eğitimi verdi

Samsun AFAD, Rize AFAD K9 ekiplerine kurtarma köpeği eğitimi verdi

Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama ve Kurtarma Birliği, Rize AFAD Müdürlüğü K9 ekiplerine kurtarma köpeği eğitimi verdi. AFAD yerleşkesinde 4 personelin katıldığı 45 günlük eğitimde, enkaz ve olay yerlerinde canlı bulunmasına yönelik eğitim başarıyla tamamlandı. AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Hayati Kaya, eğitimi tamamlayan ekibi kutladı.

22.03.2024 12:39  Güncelleme: 12:42
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Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama ve Kurtarma Birliğince Rize AFAD Müdürlüğü K9 ekiplerine kurtarma köpeği eğitimi verildi.

AFAD yerleşkesinde yaklaşık 45 gün süren K9 kurtarma köpeği eğitimine 4 personel katıldı.

Enkaz ve olay yerlerinde canlı bulunmasına yönelik eğitimi ekipler, başarıyla tamamladı.

AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Hayati Kaya, K9 eğitimlerinde hem arama kurtarma faaliyetlerine katılan köpeklerin hem de personelin eğitildiğini kaydetti.

Kaya, eğitimi başarıyla tamamlayan ekibi kutladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun AFAD, Rize AFAD K9 ekiplerine kurtarma köpeği eğitimi verdi - Son Dakika

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