Rize Çamlıhemşin\'de Kaçkar Dağları\'nda sonbahar ve kar manzarası dronla görüntülendi

Rize Çamlıhemşin'de Kaçkar Dağları'nda sonbahar ve kar manzarası dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Kaçkar Dağları ve yaylalarda sonbahar renkleri ile kar manzaraları aynı anda görülüyor. Soğuyan hava ve kar yağışıyla zirveler beyazlarken Kavrun Yaylası ve Kaçkarlar'daki görüntüler dronla kaydedildi.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağları ve yaylalarda sonbaharla kış bir arada yaşanıyor.
Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki yaylalar sonbahar renkleriyle, zirveleri ise son günlerde havaların soğumasıyla birlikte etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
Sonbahar ve kışın etkileyici güzelliği Kavrun Yaylası ve Kaçkarlar'da görülmeye değer manzaralar oluşturdu.
Kaçkar Dağları ve yaylalar dronla havadan görüntülendi.
Kaynak: AA
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