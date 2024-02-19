Rize Valiliği ve Belediye Başkanlığınca düzenlenen Kitap Fuarı, 23 Şubat-3 Mart'ta 100'e yakın yayınevi ile 50'ye yakın yazarı okurlarla buluşturacak.
Fuarın tanıtımı amacıyla Vali İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz'ın katılımıyla Rize Belediyesi Meydan Sosyal Tesisi'nde toplantı düzenlendi.
Vali Baydaş, burada gazetecilere, kitap fuarının şehrin kültür ve sosyal hayatına katkı sunacağını söyledi.
Şehirler açısından kitap fuarlarının çok önemli etkinlikler olduğunu ifade eden Baydaş, "Çok güzel bir organizasyon olacak. Belediyemizin öncülüğünde Valiliğimizin ve üniversitemizin desteği ile bu kitap fuarını gerçekleştirmiş olacağız. Şehrin kültür ve sosyal hayatına önemli bir katkı olacak. Önümüzdeki yıllar bunu gelenekselleştirmeye çalışacağız." dedi.
Belediye Başkanı Rahmi Metin ise bin metrekarelik fuar alanında gerçekleştirecekleri fuarda yazarların okuyucularla buluşacağını belirterek, şunları kaydetti:
"10 gün boyunca burada bir kültür şöleni sunmuş olacağız. Her gün söyleşiler ve imza günleri olacak. Biz inanıyoruz ki bölgemizin ve Rize'mizin problemlerini daha üst düzeyde bilgiyle donatabileceğimiz gençler çözeceklerdir. Kitap fuarlarını önemsiyoruz. Ama en çok önemsediğimiz ise bunları kalıcı olarak hayata geçirmemizdir. Bu fuara katılan ve tespit ettiğimiz gençlerimiz içerisinde çok kitap okuyanlara 500 lira değerinde hediye çeki takdim edeceğiz."
Açılışı 23 Şubat Cuma gerçekleştirilecek fuar, 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
Son Dakika › Güncel › Rize Kitap Fuarı, 23 Şubat-3 Mart'ta okurlarla buluşacak - Son Dakika
Sultan II. Abdülhamid'in torununun düğününde "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Atatürk'e hakaret eden ve büyük tepki çeken eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen videoda Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle" diye beddua ettiği ve topluca "Amin" denildiği görüldü. Videoya sosyal medyada tepki yağdı. İYİ Parti lideri Akşener de tepki gösterdi.
Suudi Arabistan, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan adına Rumi Al-Qahtani isimli genç kız aday oldu. Genç kızın, saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise ''Özgürlük işareti'' olarak yorumlandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yapılan ve canlı yayınlanan personel alımı kura çekiminde, ''Zafer Sunkur'' ismi iki kez üst üste çıktı. İsmi çeken görevlinin yaşadığı şaşkınlık dikkatlerden kaçmadı. Görevlinin, ''Zafer Sunkur'u okudum mu ben?'' dediği duyuldu.
Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağına dair bir paylaşım yaptı.
Hollanda'da erken genel seçimlerde zafer kazanan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Wilders, Altun için ''Feyza Altun bir kahramandır!'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın, Konyaspor'u 2-0 yendiği maçın 80. dakikasında oyuna giren Aboubakar ve Rachid Ghezzal taraftarlardan ıslık aldı.
İstanbul Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında iki kişinin ölümüne sebep olan 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Saldırıda ölen Yunus Emre Erzen'in babası, karşı taraftan, davadan vazgeçmek için 40 milyon lira, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu teklif edildiğini söyledi. Duruşma ise 10 Mayıs'a ertelendi.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in yaklaşık 48 kilometre güneyindeki Seguin kasabasında aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu. Aile üyelerinin ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?