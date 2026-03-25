Rize'de Firari 2 Hükümlü Yakalandı

Rize'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, İyidere ve Ardeşen ilçelerinde haklarında 6 yıl 8 ay ile 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlüyü yakaladı.
Hükümlüler, adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
