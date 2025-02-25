Rize'de Komiser Karla Mücadelede İş Makinesinin Direksiyonuna Geçti

Rize'de komiser iş makinesinin direksiyonuna geçti, karla mücadele etti
RİZE - Rize'de görevli komiser iş makinesinin direksiyonuna geçerek belediyenin karla mücadele çalışmalarına destek verdi.
Rize'nin Pazar İlçesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Komiser Bahtiyar Karadaş, geçmişte olan iş makinesi tecrübesine dayanarak belediyeye ait iş makinesinin operatör koltuğuna geçti. İlçede aralıksız süren çar çalışmalarına destek olan komiser vatandaşlardan beğeni ve takdir topladı.
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