Rize'de Küresel Sumud Filosu'na Destek Toplandı

21.04.2026 13:47
Rize'de düzenlenen 'Hayır Çarşısı' ile Küresel Sumud Filosu'na destek amaçlı bağışlar toplandı.

Rize'de bir araya gelen vatandaşlar, Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Rize Şubesince 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda "Hayır Çarşısı" düzenlendi.

Şube Başkanı Muhammed Ekşioğlu, dünyada her şeyin değişmesine rağmen Gazze'deki ablukanın sürdüğünü, çocukların öldürülmeye devam edildiğini söyledi.

Gazze gündemini canlı tutmak istediklerini belirten Ekşioğlu, "Filistin'in ve Gazze'nin sürekli yardım edilerek ayakta tutulan bir yer olmasını istemiyoruz. Oradaki insanlar bir vatan mücadelesi veriyorlar, onların hakkı özgürce yaşamak. Bunun için de Küresel Sumud Filosu yeniden yola çıktı. Allah'ın izniyle bu defa abluka kırılacak." dedi.

Filoya destek için "Hayır Çarşısı" düzenlediklerini ifade eden Ekşioğlu, "Vatandaşlarımızın ablukanın kırılmasında, Filistin'in özgürleşmesinde bir nebze de olsa katkıları olsun istiyoruz." diye konuştu.

Gönüllüler tarafından kurulan stantlarda iki gün satışa sunulacak yiyecek, giyecek ve hediyelik eşyalardan elde edilecek gelir, Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla bağışlanacak.

Kaynak: AA

