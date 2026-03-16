Rize'nin Pazar ilçesinde seyir halindeki otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
B.S. idaresindeki 53 AAZ 287 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nda Rize'ye seyir halindeyken kontrolden çıkarak yürüyüş yoluna devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu yaralı sürücü, Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Rize'de Otomobil Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
