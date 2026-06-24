Rize'de Trafik Kazası: Genç Kız Toprağa Verildi - Son Dakika
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Rize'de Trafik Kazası: Genç Kız Toprağa Verildi

Rize\'de Trafik Kazası: Genç Kız Toprağa Verildi
24.06.2026 19:05
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19 yaşındaki Gamze Saklı'nın cenazesi, Rize'deki trafik kazasının ardından defnedildi.

Rize'de trafik kazasında yaşamını yitiren 19 yaşındaki Gamze Saklı'nın cenazesi toprağa verildi.

Çayeli ilçesi Limanköy mevkisinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Saklı için Sırt köyündeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Saklı'nın babası Hasan Saklı, yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, Büyükköy Belediye Başkanı Hamza Saruhan, Madenli Belediye Başkanı Mustafa Çalışkan ile vatandaşlar katıldı.

Genç kızın cenazesi, kılınan namazın ardından aynı yerdeki aile mezarlığına defnedildi.

Öte yandan kazada yaralanan 5 kişiden birinin taburcu edildiği, diğerlerinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Selinay Saral'ın kullandığı 53 ACV 078 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki elektrik direğine çarpıp karşı şeride savrularak İshak B. idaresindeki 53 EL 007 plakalı otomobile çarpmıştı.

Otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmüş, kazada Selinay Saral ve beraberindeki Gamze Saklı ve Nilay Bilgin yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Trafik, Güncel, Yaşam, Rize, Son Dakika

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