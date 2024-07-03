Rize'de Yüzme Havuzunda Klordan Etkilenen 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Rize'de Yüzme Havuzunda Klordan Etkilenen 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Rize'deki Yenişehir Spor Salonu Yüzme Havuzu Kompleksi'nde havuz bakım personeli, bir cankurtaran ile 3 çocuk klordan etkilenerek baygınlık geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından 2 çalışan ile 1 çocuk taburcu edilirken, 2 çocuk tedbir amacıyla kontrol altında tutuldu. İl Sağlık Müdürlüğü suyun temiz olduğunu belirlerken, havalandırma sistemi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Rize Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

03.07.2024 19:35
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Rize'de yüzme havuzunda klordan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Spor Salonu Yüzme Havuzu Kompleksi'nde havuz bakım personeli, bir cankurtaran ile 3 çocuk bulantı ve baygınlık geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Klordan etkilenerek gözlerinde ve boğazında yanma ve bulantı oluşan 2 çalışan ile 3 çocuk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Rize'deki hastanelere kaldırdı.

Olay sonrasında 2 çalışan ile 1 çocuk taburcu edilirken 2 çocuğun tedbir amacıyla kontrol altında tutulduğu öğrenildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan analiz çalışmasında suyun temiz olduğu tespit edilirken havalandırma sistemi ile ilgili çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Olayla ilgili Rize Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rize'de Yüzme Havuzunda Klordan Etkilenen 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de Yüzme Havuzunda Klordan Etkilenen 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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