Rize'de Yüzme Havuzunda Klordan Etkilenen 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Rize'de yüzme havuzunda klordan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Spor Salonu Yüzme Havuzu Kompleksi'nde havuz bakım personeli, bir cankurtaran ile 3 çocuk bulantı ve baygınlık geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Klordan etkilenerek gözlerinde ve boğazında yanma ve bulantı oluşan 2 çalışan ile 3 çocuk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Rize'deki hastanelere kaldırdı.

Olay sonrasında 2 çalışan ile 1 çocuk taburcu edilirken 2 çocuğun tedbir amacıyla kontrol altında tutulduğu öğrenildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan analiz çalışmasında suyun temiz olduğu tespit edilirken havalandırma sistemi ile ilgili çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Olayla ilgili Rize Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı.