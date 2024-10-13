RİZE Kazada yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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RİZE Kazada yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

RİZE Kazada yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

RİZE'de trafik kazasında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi İsmail Küçükkazdal (71), törenle son yolculuğuna uğurlandı.

13.10.2024 15:44
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RİZE'de trafik kazasında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi İsmail Küçükkazdal (71), törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Muradiye beldesi Köprübaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Stabilize yolda Kıbrıs Gazisi İsmail Küçükkazdal'un kontrolünü yitirdiği 41 ADJ 883 plakalı kamyonet uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 200 metre yükseklikten düşüp, çay tarlasında duran kamyonette sürücü İsmail Küçükkazdal ile eşi Neriman Küçükkazdal yaralandı. İhbar üzerine adrese AFAD, jandarma ve sağlık personeli sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekiplerce araçtan çıkarılan İsmail Küçükkazdal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Neriman Küçükkazdal ise patika yoldan sedyeyle ulaştırıldığı ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmail Küçükkazdal'ın cenazesi savcılık incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Gazi İsmail Küçükkazdal için bugün Muradiye beldesi Köprübaşı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Rize Vali Yardımcısı Murat Öztürk, Rize İl jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Rize İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, Salarha Belediye Başkanı Hasan Kara, Rize İl Müftüsü Naci Çakmak ve vatandaşlar katıldı. Törende aile yakınları taziyeleri kabul etti. Küçükkazdal'ın cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazı ardından askeri törenle aile kabristanlığına uğurlandı.

Kazada yaralanıp hastaneye kaldırılan Gazi İsmail Küçükkazdal'ın eşi Neriman Küçükkazdal'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Haber - Kamera: Mehmet Can PEÇE/RİZE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel RİZE Kazada yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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