İtalya'da Roma Cumhuriyet Başsavcılığı, eski General Roberto Vannacci'nin şubatta kurduğu sağcı Ulusal Gelecek (FnV) Partisi'nin, diktatör Benito Mussolini'nin Faşist Partisi'ni yeniden kurmaya çalıştığı şikayetiyle soruşturma başlattı.

La Repubblica gazetesinin haberine göre, bir askeri sendika birliğinin şikayeti üzerine, Vannacci'nin partisi FnV'nin, faşizmin övülmesini yasaklayan 1952 tarihli "Scelba Yasası"nı ihlal ederek, Faşist Parti'yi yeniden kurmaya çalıştığı gerekçesiyle Roma Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyası açtı.

Soruşturma çerçevesinde FnV hakkında inceleme başlatılırken, şu ana kadar herhangi bir suçlama isnat edilmedi.

Roberto Vannacci'nin avukatı ve aynı zamanda Avrupa Parlamentosu Üyesi Giorgio Carta, yaptığı açıklamada, "Yargıya güvenimiz tam. Şikayeti henüz okuma fırsatımız olmadı ancak basında haberlerin nasıl yer aldığına bakıldığında, suçlamaların tamamen asılsız olduğuna inanıyoruz. FnV, siyasi faaliyetlerini anayasa ve demokratik kurallara uygun olarak yürütmektedir." ifadesini kullandı.

Vannacci'nin partisi hakkında askeri savcılık tarafından eylülde de İtalyan ordusunda halihazırda görev yapan bazı askerlerin de partiye katıldığına ilişkin iddialar üzerine ön soruşturma başlatılmıştı.

Anketlerde, FnV belli bir oy oranına sahip görünüyor

Kurulduğu şubat ayından eylüle kadar oyları yükseliş trendinde olan Vannacci'nin partisi FnV, bir ara kamuoyu yoklamalarında yüzde 7,5'i gördü.

Araştırma şirketi SWG'nin son olarak 11-16 Kasım'da yaptığı anketin sonucuna göre FnV'nin oy oranı yüzde 5,8 olarak ölçüldü.

Basında yapılan bazı siyasi analizlerde de Vannacci ve partisinin bu haliyle Giorgia Meloni ve liderlik ettiği sağ ittifaka dahil olmazsa gelecek yılki seçimlerde, Meloni hükümetine bir tehdit olabileceği ifade ediliyor.

Vannacci, 2023'te yazdığı kitapla tartışmalar yaratmıştı

Roberto Vannacci, 2023'te İtalyan Ordusu'nda aktif görevdeki bir general iken yazdığı bir kitapta eşcinseller, göçmenler, azınlıklara karşı kullandığı aşağılayıcı ifadelerle tartışma yaratmış ve ün kazanmıştı.

Bu nedenle o dönem orduda görevi değiştirilen Vannacci, 2024'teki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde sağcı Lig Partisi'nden siyasete atılıp, aday olmuş ve Avrupa Parlamenteri olarak seçilmişti.

Vannacci, bu yıl şubatta Lig'den ayrılarak kendi partisi FnV'yi kurmuştu.