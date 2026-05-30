Roma'da At Kaçışı: Kaos ve Yaralılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Roma'da At Kaçışı: Kaos ve Yaralılar

30.05.2026 19:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Bayramı öncesi Roma'da İtalyan jandarmasına ait 30 at kaçtı, 3 asker ve 1 polis yaralandı.

İtalya'da 2 Haziran'da kutlanan Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla başkent Roma'da yapılacak resmi geçit törenine katılacak İtalyan jandarmasının (Carabinieri) süvari birliğinin atları, dün gece bulundukları yerden kaçarak, başkent caddelerinde dörtnala koşturdu.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 2 Haziran 1946'da yapılan referandumla, monarşiden cumhuriyete geçen İtalya'da her yıl başkentte resmi geçit töreniyle kutlanılan Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar sürerken, dün akşam Roma caddelerinde kaosa yol açan bir olay yaşandı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, resmi geçitte yer alacak İtalyan Jandarmasının süvari birliğinin yaklaşık 30 atı, dün gece yarısına doğru tutuldukları yerden kaçarak, özellikle Kristof Kolomb Caddesi'nde koşturdu.

Atlar, kaçışları sırasında bazı araçlarda hasara neden olurken, olayda 2'si ağır 3 asker ve 1 kadın polis memuru yaralandı.

Atların kaçışına ilişkin çok sayıda ihbar gelirken, sosyal medyaya düşen görüntülerde, bazı muhafızların da yine at üstünde kaçan atları takip ettiği görüldü.

Olaya ilişkin inceleme başlatılırken atların patlatılan havai fişeklerden korktuğu ve bir şekilde tutuldukları yerden kaçtıkları kaydedildi.

İlk değerlendirmelere göre, atların yakınında havai fişekleri ateşleyen kişinin yerel polis teşkilatında görevli bir memur olabileceği üzerinde duruluyor. Kimliği belirlenen 51 yaşındaki kişinin önümüzdeki saatlerde ifade vermesi bekleniyor.

Sosyal medya mecralarında atların kaçışına tanık olan birçok kullanıcının bu anları görüntülediği videolar çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Bayramı, Hayvanlar, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Polis, Roma, Son Dakika

Son Dakika Güncel Roma'da At Kaçışı: Kaos ve Yaralılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’dan Avrupa’ya savaş ilanı gibi uyarı: Hiçbir şeye şaşırmayın, huzurlu uyku sona erdi Rusya'dan Avrupa'ya savaş ilanı gibi uyarı: Hiçbir şeye şaşırmayın, huzurlu uyku sona erdi
Kongo’da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı bini aştı, 12 ülke için yüksek risk alarmı verildi Kongo'da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı bini aştı, 12 ülke için yüksek risk alarmı verildi
Bayramlaşmaya gelip hastanelik oldular Bayramlaşmaya gelip hastanelik oldular
Avrupa’nın utanç lekesi Solingen faciasının üzerinden 33 yıl geçti Avrupa'nın utanç lekesi Solingen faciasının üzerinden 33 yıl geçti
Malkara’da Kaza: Eşini Kaybetti, Kendisi Yaralandı Malkara'da Kaza: Eşini Kaybetti, Kendisi Yaralandı
Adıyaman’da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğuldu Adıyaman'da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğuldu

19:28
Televizyonu açtılar, 5 dakika sonra havalara uçtular
Televizyonu açtılar, 5 dakika sonra havalara uçtular
18:52
Aziz Yıldırım büyük geliyor Vedat’ın ardından bir golcü daha aldı
Aziz Yıldırım büyük geliyor! Vedat'ın ardından bir golcü daha aldı
18:19
Özgür Özel’in mitingine katılamayan CHP’li belediye başkanı, kendi maketini yolladı
Özgür Özel'in mitingine katılamayan CHP'li belediye başkanı, kendi maketini yolladı
18:10
Canlı anlatım: Dev maçta gol perdesi açıldı, PSG’ye büyük şok
Canlı anlatım: Dev maçta gol perdesi açıldı, PSG'ye büyük şok
17:54
Kılıçdaroğlu, “Hain“ sloganlarına kendisini Atatürk’e benzeterek yanıt verdi
Kılıçdaroğlu, "Hain" sloganlarına kendisini Atatürk'e benzeterek yanıt verdi
17:47
Dünyada sadece Türkiye’de var İzlemek için 40 bin kişi ilçeye akın etti
Dünyada sadece Türkiye'de var! İzlemek için 40 bin kişi ilçeye akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 19:32:41. #7.13#
SON DAKİKA: Roma'da At Kaçışı: Kaos ve Yaralılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.