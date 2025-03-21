Roma'da Gazze İçin Protesto

İtalya'nın başkenti Roma'da, İsrail'in 18 Mart'ta ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yeniden başlattığı saldırılar protesto edildi.

Başkentin tarihi ve turistik yapılarından Pantheon Bazilikası önünde akşam saatlerinde toplanan binden fazla kişi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi.

Buradaki konuşmalarda, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı belirtilirken, İtalyan hükümetinin bu son saldırıları kınanamaması eleştirildi. Özellikle hükümetin bu saldırıları kınanamaması ve muhalefetten kimsenin bu gösteriye katılmamasının yuhalandığı görüldü.

Çok sayıda Filistin bayrağının açıldığı gösteride, "Nehirden denize", "Soykırımı durdurun", "Direniş" yazılı dövizler yer aldı.

Ayrıca bazilikanın önüne İsrail'in bombardımanlarında hayatını kaybeden Filistinli çocukların fotoğrafları da konuldu.

Gösteriye destek veren Filistin Arap Demokratik Birliği yöneticilerinden Khaled, AA muhabirine, "İsrail'in ateşkesi ihlal etmesi nedeniyle bugün sokaklara çıktık. İsrail ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ni bombalamaya devam etti ve birkaç saat içinde yüzlerce Filistinliyi öldürdü." dedi.

Khaled, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yeni bir kara harekatı başlattığı haberini de aldıklarını belirterek, "Bu yüzden bugün bir kez daha Filistin halkına desteğimizi göstermek ve asla durmayan soykırımın sona ermesini talep etmek için sokaklardayız. Ayrıca, İtalya ve Avrupa Birliği'nin, İsrail'e verdiği koşulsuz desteğin son bulmasını istiyoruz. Yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden soykırım süresince ekonomik, askeri, diplomatik ve siyasi destek sağlayarak İsrail'in suçlarını örtbas eden İtalya, bu desteğini asla kesmedi." diye konuştu.

Gösteriye elinde Filistin Bayrağı ile katılan İtalyan Nicola da "Bana öyle geliyor ki, bu savaşı durdurma ihtimali varken, İsrailliler yeniden bu soykırımı yapmaya başladılar. Özellikle bir zamanlar kendisi de soykırıma maruz kalmış olan bir halkın bunu yapması kabul edilemez. Görünen o ki bu kelimenin anlamını tam olarak kavrayamamışlar. Şu anda kesin bir şekilde savaşın, operasyonların sona ermesini, soykırımın bitmesini, gereksiz ölümlerin durmasını talep ediyoruz. Özellikle de en büyük bedeli ödeyen çocuklar ve yaşlılar için." ifadelerini kullandı.

Bu arada protestonun son bölümünde bir grup gösterici, İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle ünlü bir kahve markasının vitrinlerine "Özgür Gazze" yazdı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 18 Mart sabahı düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500'ün üzerinde Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, siyasi kademenin talimatları doğrultusunda Gazze'ye geniş çaplı saldırıların yeniden başlatıldığını duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi.

Ateşkesi bozan İsrail, Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" açıkladı.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlayarak hükümetin savaşı yeniden başlatmasına esirleri geri getirmeyi gerekçe göstermesinin "tam bir aldatmaca olduğunu" belirtti.

İsrail'deki muhalefet partileri de Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörünü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığına dikkati çekti.