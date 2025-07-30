Roman Vatandaşlar Bolu\'da Müzede Eğlendi

Bolu'da müze ziyareti gerçekleştiren Roman vatandaşlar, davul ve keman eşliğinde çiftetelli oynadı.

Bolu Müze Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı tarafından hayata geçirilen "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi" ve "I. Aşama Eylem Planı" kapsamında Romanların kültürel mirasa yönelik farkındalık düzeylerinin arttırılması amacıyla müze ve ören yeri ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi hedefi doğrultusunda etkinlik düzenledi.

Bolu Genç Roman Derneğini ziyaret eden yetkililer, müze hakkında bilgi vererek davette bulundu. Müze ziyareti gerçekleştiren Roman vatandaşlar da Bolu'nun zengin arkeolojik ve etnografik mirasıyla tanışma fırsatı buldu, ortak kültürel değerler hakkında farkındalık kazandı.

Müzede bulunan eserleri inceledikten sonra davul ve keman çalan Romanlar, müzik eşliğinde çiftetelli oynadı, Müze Müdürlüğü çalışanları da onlara eşlik etti.

Bolu Müze Müdürü Atılgan Kaya, AA muhabirine, etkinliğin, Roman vatandaşların müzeleri gezip sosyal hayata katılmalarını sağlama amacıyla düzenlendiğini anlattı.

Kaya, müze ziyareti esnasında Roman vatandaşların davul ve keman eşliğinde çiftetelli oynadığını belirterek, "Romanların zaten yaşam stili bu. Bunun burada da aynı şekilde tezahür etmesi çok önemli. Müzelerin sadece eserlerin bulunduğu alanlar değil, aynı zamanda da eğitimin, kültürün, sanatın bir arada yaşanabileceği mekanlar olduğunu hissettirdiler." dedi.

Bolu Genç Romanlar Derneği Başkanı İsmail Demir, çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, "Roman vatandaşlarımıza kültürlerimizi tanıtıyoruz. Ayrıca bizim de kültürlerimiz var. Romanların kültürleri ve yaşam tarzları var. Burada kendi kültürümüzü de tanıtmış olduk." diye konuştu.

Romanların kültüründe davul, köçek ve kemanın olduğunu anımsatan Demir, "Bu bizimle bütünleşmiştir. Düğünlerin vazgeçilmezi olarak da yıllardır devam eder. Romanların olduğu yerde eğlence mutlaka vardır. Hüzün ve keder bir kenara atılır." ifadesini kullandı.