Romanya'dan Kaçak Yollarla Getirilen 65 Kilogram Sülük İçin Hapis İstemi - Son Dakika
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Romanya'dan Kaçak Yollarla Getirilen 65 Kilogram Sülük İçin Hapis İstemi

Romanya\'dan Kaçak Yollarla Getirilen 65 Kilogram Sülük İçin Hapis İstemi

Romanya'dan kaçak yollarla 65 kilogram sülüğü Türkiye'ye getirmeye çalıştığı iddia edilen sanık hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanığın gümrük işlemleri yaptırmadan sülükleri getirmeye çalıştığı belirtilirken, ele geçirilen sülüklerin piyasa değeri 421 bin 200 lira olarak açıklandı. Sanık S.G, Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

21.02.2024 14:16  Güncelleme: 14:18
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Romanya'dan kaçak yollarla 65 kilogram sülüğü Dereköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirmeye çalıştığı iddia edilen sanık hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca "eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle sanık S.G. hakkında hazırlanan iddianame, Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık S.G'nin otomobil ile 21 Eylül 2023 tarihinde yurt dışından ülkeye giriş yaptığı sırada Dereköy Sınır Kapısı'nda aramaya tabi tutulduğu, kontroller sırasında otomobilin bagajında sülük olduğunun tespit edildiği bilgisi yer aldı.

Sanığın gümrük işlemleri yaptırmadan 65 kilogram sülüğü Türkiye'ye getirmeye çalıştığının belirlendiği belirtilen iddianamede, ele geçirilen sülüklerin piyasa değerinin 421 bin 200 lira olduğu ifade edildi.

Sanık S.G, Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

Olay

S.G. yönetimindeki TL08KAN plakalı otomobil, 21 Eylül 2023 tarihinde Bulgaristan'dan Dereköy Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı sırada gümrük muhafaza ekiplerinde aramaya tabi tutulmuş, otomobilde 65 kilogram sülük ele geçirilmişti.

Kaçakçılık suçundan gözaltına alınan şüpheli S.G, işlemleri için Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüş, çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Romanya'dan Kaçak Yollarla Getirilen 65 Kilogram Sülük İçin Hapis İstemi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Romanya'dan Kaçak Yollarla Getirilen 65 Kilogram Sülük İçin Hapis İstemi - Son Dakika
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