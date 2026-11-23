Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) hükümeti kurma görevinin RS'nin görevden alınan ayrılıkçı başkanı Milorad Dodik'in oğlu Igor Dodik'e verildiği belirtildi.

RS Başkanı Savo Minic, 4 Ekim'de yapılan genel seçimin ardından entite hükümetinin kurulabilmesi için Dodik'in oğlu Igor Dodik'i görevlendirdiğini açıkladı.

Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliğinin (SNSD) sekreteri olarak görev yapan 37 yaşındaki Dodik, kendisine verilen görevi memnuniyetle kabul ettiğini belirtti.

Igor Dodik'in entitedeki parti temsilcileriyle görüşmelerinin ardından yeni kabine isimlerini RS Ulusal Meclisinde (NSRS) sunması bekleniyor.

Bu arada, entitede muhalefet kanadında yer alan Banja Luka Belediye Başkanı Drasko Stanivukovic, Igor Dodik'e hükümet kurma görevi verilmesini eleştirerek, "entitenin bir aile şirketine" dönüştürülmeye çalışıldığını savundu.

Bosna Hersek medyası ise ülkede ayrılıkçı söylemleriyle bilinen ve her fırsatta "RS'nin bağımsızlığını ilan edeceğini" dile getiren SNSD Başkanı Milorad Dodik'in oğlunun da aynı çizgide devam etmesinden endişe duyulduğunu ifade etti.

Milorad Dodik, Aralık 2023'te hakkında "Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği (OHR) kararlarına saygı duymadığı" gerekçesiyle yürütülen dava süreci kapsamında 6 yıl siyasi yasak cezası alması üzerine RS Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.