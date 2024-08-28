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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Tele1, Flash Haber, Kafa Radyo, Yıldız En ve Ekin Türk'e idari yaptırım uyguladı.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, haftalık olağan toplantıda izleme raporları gündeme alındı.

Kurul, Tele1'de yayınlanan "4 Soru 4 Yanıt" adlı program ile Flash Haber'deki "Cemil Kılıç ile Aydınlanma" programında kullanılan ifadeler nedeniyle her iki kanala idari para cezası uyguladı.

RTÜK, ticari iletişim ve reklam süresi kurallarına uymayan Kafa Radyo, Yıldız En ve Ekin Türk'e de yaptırım uyguladı.