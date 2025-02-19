RTÜK'ten 7 Kanala Üst Sınırdan Cezalar

Güncel

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu'nca (RTÜK) 7 kanal hakkında yayın ihlali nedeniyle üst sınırdan para cezası uygulandı.

RTÜK'ün haftalık olağan toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, gündüz kuşağı programları, televizyon dizileri, haber programları, izinsiz yardım toplama faaliyetleri ve yasaklı reklamlarla ilgili soruşturma dosyaları ele alındı. Toplantıda, yayın ihlalleri nedeniyle 6112 sayılı 'Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun' kapsamında 7 kanala üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına ve 1 kanalın yayın lisansının iptaline kararı verildi.