RTÜK Üyesi Keser, Sözcü TV operasyonunu eleştirdi, kaybeden ülkemiz dediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
RTÜK Üyesi Tuncay Keser, Sözcü TV'ye yönelik operasyonu eleştirerek TELE1, Halk TV ve Sözcü TV'nin kayyum kontrolünde olduğunu belirtti. Keser, medyadaki çok sesliliği daraltan süreçlerin demokrasiye zarar verdiğini ve kaybedenin ülkemiz olduğunu söyledi.
(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi (RTÜK) Tuncay Keser, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin, "Medyadaki çok sesliliği daraltan her süreç demokrasiye zarar vermekte, kaybeden ülkemiz olmaktadır. Gazetecilik kapatılamaz. Basın hürdür sansür edilemez" dedi.
RTÜK Üyesi Tuncay Keser, sosyal medya hesabından Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"TELE1, Halk TV ve bugün SZC TV… Eleştirel yayınları ile öne çıkan üç yayın kuruluşu, bugün kayyum kontrolünde. Medya alanında yaşanan olağanüstü sürecin, demokratik toplumun temel koşulu olan; halkın haber alma hakkı, basın özgürlüğü ve çok sesliliğe ağır bir darbe vurduğuna kuşku yok.
Basın özgürlüğü gazetecilerin değil, toplumun özgürlüğüdür. Basın özgürlüğü daraldıkça, halkın haber alma hakkı, eleştirel düşünce ve demokratik tartışma alanı felç olacak, toplum nefessiz kalacaktır. Erişim engelleri, kapanan ve kayyum atanan basın kuruluşları. Medyadaki çok sesliliği daraltan her süreç demokrasiye zarar vermekte, kaybeden ülkemiz olmaktadır. Gazetecilik kapatılamaz. Basın hürdür sansür edilemez."
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