Rubio: ABD ile Avrupa'nın Ortak Tarihi

14.02.2026 14:34
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Münih Güvenlik Konferansı'nda Avrupa'nın güçlü olmasını vurguladı.

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, ABD ile Avrupa arasında ortak bir tarih bulunduğunu belirtti ve Avrupa'nın "güçlü olmasını" istediklerini ifade etti. Rubio, "Birleşmiş Milletler'in dünyada iyilik için bir araç olma potansiyelinin hala büyük" olduğunu dile getirerek, ancak bugün en acil meseleler karşısında yanıt üretemediğini savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, ABD ile Avrupa'nın kaderinin ortak olduğunu kaydetti. Rubio, Washington'ın "zayıf ortaklar" istemediğini, "Batı'nın çökmesinden Amerika'nın hiçbir çıkarı olmadığını" söyledi.

Rubio, ABD'nin kuruluşuna ilişkin kısa bir tarihsel hatırlatma da yaptı. "Biz Avrupa'nın çocuklarıyız" diyen ABD'li Bakan, "Amerikan yerleşimleri geçmişte Britanya tarafından kuruldu, kıtamız İspanya tarafından keşfedildi" ifadelerini kullandı. Rubio, "Coğrafi olarak uzaklaşmış olsak da her zaman Avrupa'nın evlatları olarak kalacağız" dedi. Son dönemdeki transatlantik ilişkilerde su yüzüne çıkan görüş ayrılıklarına rağmen Avrupalılara iş birliği çağrısında bulunan Rubio ayrıca yeni bir küresel felaket ihtimaline karşı uyarı yaparak, "Tarihte hiç olmadığı kadar yeni bir çatışma ihtimaliyle karşı karşıyayız" dedi.

Askeri kapasite inşa etmekten daha önemli olanın, bu kapasitenin ne amaçla ve nasıl kullanılacağının belirlenmesi olduğunu kaydeden Rubio, ABD ile Avrupa'nın ortak değerlerinin savunulması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Rubio, "Birleşmiş Milletler'in dünyada iyilik için bir araç olma potansiyeli hala büyük ancak bugün en acil meseleler karşısında yanıt üretemiyor... Gazze'deki savaşa bir çözüm bulamadı, fiilen hiçbir rol oynamadı" ifadelerini kullandı. Sınırlar, göç ve yapay zeka gibi birçok başlığa da değinen Rubio, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere bazı uluslararası kuruluşları büyük çatışma ve krizlerin çözümünde etkili rol oynamamakla eleştirdi.

Rubio'nun görece yumuşak ve uzlaşı arayışındaki tonuna karşın, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın geçen yıl aynı konferansta ülkesini temsilen yaptığı konuşmada Avrupa'daki ABD müttefiklerine yönelik sert eleştiriler yöneltmesi dikkati çekmişti.

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

