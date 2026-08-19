Rubio ve Al Nahyan'dan İran Görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun bin Zayid Al Nahyan ile telefonda İran ve bölgesel güvenlik konusunu ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rubio ile Tahnun bin Zayid Al Nahyan telefonda görüştü.

Rubio ve Tahnun bin Zayid Al Nahyan, Lübnan gibi bölgesel güvenlik meselelerinin yanı sıra "İran ve vekil güçlerini bölgedeki saldırılardan sorumlu tutmak amacıyla ABD ile BAE arasındaki işbirliğini" ele aldı.

Bakan Rubio, görüşmede Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin önemini vurguladı.