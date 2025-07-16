Ruhsatsız Silah Kazası: Zeki Akbulut Hayatını Kaybetti

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde iddiaya göre ruhsatsız tabancasını kurcalarken silahın kazara ateş alması sonucu vurulan Zeki Akbulut (59) hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Beykaya köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan Zeki Akbulut, ruhsatsız tabancasını kontrol ettiği sırada iddiaya göre silah kazara ateş aldı. Akbulut, tabancadan çıkan kurşunun göğsüne isabet etmesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akbulut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.