Rus Uçağı Sudan'da Düşürüldü - Son Dakika
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Rus Uçağı Sudan'da Düşürüldü

Rusya, HDK'nin düşürdüğü uçakta Rus vatandaşları olduğunu araştırıyor.

22.10.2024 13:49
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PORT Rusya'nın Sudan'daki Büyükelçiliği, ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin Malha şehrinde düşürdüğünü ve içinde Rus vatandaşlarının da bulunduğunu iddia ettiği uçak konusunu araştırdığını belirtti.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Mürettebatı arasında Rus vatandaşlarının da bulunduğu iddia edilen bir kargo uçağının düşürülmesiyle ilgili koşulların ortaya çıkarılması için Sudanlı yetkililerle temas halindeyiz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "HDK mensupları sosyal medya ağları aracılığıyla Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinde bir kargo uçağının düşürüldüğünü ve mürettebatta Rus vatandaşlarının da bulunduğunu iddia etti." denildi.

Açıklamada, "Durumu daha da karmaşık hale getiren şey, kaza bölgesinin çatışmalarla parçalanan Darfur'da olması." ifadesine yer verildi.

HDK, Kuzey Darfur'da yabancı bir uçağı düşürdüğünü açıkladı

HDK, 20 Ekim'de, Kuzey Darfur eyaletinin Malha şehrinde "yabancı bir uçağı" düşürdüğünü ve uçaktaki herkesin öldüğünü iddia etti.

Uçakta 10 kişiden 7'sinin yabancı ve 3'ünün Sudanlı olduğunu ileri süren HDK, "uçağın sivillerin üzerine patlayıcı varil attığını" öne sürdü.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan haberlerde, bu uçağın HDK'ye ikmal getirmek için geldiği ve HDK'nin onu yanlışlıkla düşürdüğü iddia edildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Rusya, sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rus Uçağı Sudan'da Düşürüldü - Son Dakika

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