"Aziz İhsan Aktaş Davası"Nda Dördüncü Hafta... Duruşma, Tutuksuz Sanıkların Savunmalarıyla Devam Ediyor

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı "çıkar amaçlı suç örgütü"nün, bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 200 kişi hakkında açılan davaya 4. haftasında Silivri'de devam ediliyor. Bugünkü oturumda, aralarında Aziz İhsan Aktaş'ın en büyük çocuğu Metin Aktaş'ın da bulunduğu tutuksuz sanıklar savunma yapacak.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen davanın 11. gününde tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada ilk olarak "rüşvet vermek", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini

aklama", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" iddialarıyla yargılanan tutuksuz sanık Kıyaseddin Yağan dinlendi. Yağan, "Suç örgütüne üye olma suçlamasını kabul etmiyorum, tarafıma isnat edilen tüm suçlamaları reddediyorum. Üzerimdeki adli kontrollerin, şirketlerimin üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını ve Diyarbakır'da ikamet ettiğim için duruşmalardan vareste tutulmayı talep ediyorum" dedi.

Ardından "suç örgütüne üye olma" iddiasıyla yargılanan Mehmet Büyükgüzel "Şu an karşınızda işimi yapmaktan dolayı yargılanıyorum. Suçsuzum, yargılama neticesinde beraatımı, adli kontrollerin kaldırılmasını ve duruşmalardan vareste tutulmamı talep ederim" dedi.

Duruşma, "ihaleye fesat karıştırma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "suç örgütüne üye olma" iddialarıyla yargılanan ve Aziz İhsan Aktaş'ın en büyük çocuğu olan Metin Aktaş'ın savunmasıyla devam ediyor.