Rusya Başbakanı Mişustin: Batı'nın ekonomik ablukasını kırdık

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MOSKOVA, 3 Nisan (Xinhua) -- Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülkesinin Batı tarafından uygulanan ekonomik ablukayı kırmayı başardığını belirterek, dost ülkelerle yapılan ticarette önemli bir artış görüldüğünü kaydetti.

Mişustin, Çarşamba günü Rusya Devlet Duması'nda yaptığı konuşmada, "Dost ülkelerle ticaret hacmi sadece büyümekle kalmadı, aynı zamanda Rusya'nın dört yıl önce tüm dünyayla olan ticaret hacmine yakın bir seviyeye ulaştı" dedi.

"Avrupa Birliği ile ticaret hacmindeki düşüş ise Çin, Hindistan, Türkiye, Belarus, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Afrika ve Latin Amerika ile yapılan ticaretteki artışla büyük ölçüde telafi edildi" diyen Mişustin, Rusya'nın dış ticaretinin yüzde 77'sinin dost ülkelerle yapıldığını belirtti.

Mişustin, dost ülkelerdeki umut vadeden ortaklarla ticari bağları güçlendirmenin, Rusya'nın en önemli önceliklerinden biri olmaya devam edeceğini söyledi.

Başbakan ayrıca ülkenin, taşıma kapasitesi 173 milyon tona ulaşan Doğu demiryollarının erişim ağını daha da genişleteceğini belirtti.