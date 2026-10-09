Rusya Başsavcılığı, Hollanda'dan 9 UCM yetkilisinin iadesini talep etti - Son Dakika
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Rusya Başsavcılığı, Hollanda'dan 9 UCM yetkilisinin iadesini talep etti

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Rusya Başsavcılığı, Hollanda ve bazı ülkelere 9 UCM yetkilisinin tutuklanıp iadesi için talep gönderdi. Bu kişiler uluslararası düzeyde aranıyor; Moskova Şehir Mahkemesi onları Aralık 2025'te gıyaben 3 yıl 6 ay ile 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Rusya Başsavcılığı, Hollanda'dan Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) mevcut Başkanı Tomoko Akane ile eski Başkanı Piotr Hofmanski'nin de aralarında bulunduğu 9 mahkeme yetkilisinin tutuklanarak Rusya'ya iade edilmesini istedi.

Rusya Başsavcılığından yapılan açıklamada, UCM'nin merkezinin bulunduğu Hollanda'nın Adalet ve Güvenlik Bakanlığı ile bazı diğer ülkelere, Rusya'da gıyaben mahkum edilen 9 UCM yetkilisinin tutuklanması ve iadesi için resmi talep gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, iadesi istenen kişiler arasında UCM Başkanı Tomoko Akane, Birinci Başkan Yardımcısı Rosario Salvatore Aitala, İkinci Başkan Yardımcısı Reine Alapini-Gansou ile yargıçlar Sergio Ugalde Godinez ve Haykel Ben Mahfoudh'un bulunduğu kaydedildi.

Listede ayrıca UCM'nin eski Başkanı Piotr Hofmanski, eski Başsavcısı Kerim Han, eski Birinci Başkan Yardımcısı ve halen yargıç olarak görev yapan Luz del Carmen Ibanez Carranza ile eski yargıç Bertram Schmitt'in yer aldığı bildirildi.

Söz konusu 9 kişinin tamamının uluslararası düzeyde arandığı ifade edildi.

Moskova Şehir Mahkemesinin Aralık 2025'te UCM'nin 9 yetkilisini Rusya Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında gıyaben suçlu bulduğu hatırlatılan açıklamada, bu kişilerin 3 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldığı aktarıldı.

UCM, Mart 2023'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova hakkında Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında Ukraynalı çocukların Rusya'ya kaçırılması suçundan yakalama kararı çıkarmıştı.

Rusya, söz konusu suçlamaları reddederken Kremlin, UCM'nin kararının hukuki açıdan geçersiz olduğunu açıklamıştı.

UCM'nin yargı yetkisini tanımayan Rusya, 2016'da mahkemenin faaliyetlerini düzenleyen Roma Statüsü'ne taraf olma niyetinden resmen vazgeçmişti.

Rusya, Roma Statüsü'ne hiçbir zaman taraf olmadığını vurguluyor.

Kaynak: AA
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