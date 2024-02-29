Rusya, Batılı Birliklerin Ukrayna'ya Gönderilmesinin Tansiyonu Tırmandıracağını Uyardı

MOSKOVA, 29 Şubat (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Batılı birliklerin herhangi bir şekilde Ukrayna'da bulunmasının bölgedeki tansiyonu "doğrudan tırmandıracağı" konusunda uyardı.
Sözcü, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Batılı ülkelerin halihazırda her yeni silah sevkiyatında çatışmayı daha da tırmandırdığını belirtti.
Zakharova, Batı'nın Ukrayna'ya resmi olarak asker göndermeye yahut Avrupa Birliği ülkelerinden paralı asker toplamaya karar vermesi halinde bölgedeki tansiyonun "doğrudan tırmanacağını" kaydetti.
Sözcü, bununla birlikte, bazı NATO ülkelerine ait askeri personelin halihazırda Ukrayna'da bulunduğunun ve ülkenin silahlı kuvvetlerine çeşitli şekillerde yardım ettiğinin "sır olmadığını" vurguladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pazartesi günü Paris'te gerçekleşen bir konferansta, Avrupalı liderler arasında resmi bir fikir birliği olmamasına rağmen Ukrayna'ya Batılı asker gönderme olasılığının "göz ardı edilmemesi" gerektiğini belirtmişti. Macron ayrıca, Kiev'e orta ve uzun menzilli silahlar tedarik etmek üzere yeni bir koalisyon oluşturulacağını duyurmuştu.
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