Rusya bu gece Ukrayna'ya 174 İHA fırlattı; 4 kişi öldü, 22 kişi yaralandı - Son Dakika
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Rusya bu gece Ukrayna'ya 174 İHA fırlattı; 4 kişi öldü, 22 kişi yaralandı

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Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Sumi'de 9 katlı apartmana saldırıda 2 ölü, 8 yaralı; Harkiv Balakliya'da 2 ölü, Odessa'da 11, Slovyansk'ta 3 yaralı. Saldırılarda 174 İHA ve 2 füze fırlatıldı, 141 nesne etkisiz hale getirildi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırıları nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 22 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinin (DSNS) sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın bu gece ülkenin çeşitli bölgelerini hedef aldığı belirtildi.

Rus ordusunun Sumi kentinde 9 katlı bir apartmana saldırı düzenlediği aktarılan açıklamada, saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 8 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, Harkiv bölgesindeki Balakliya şehrine düzenlenen hava saldırısında da 2 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Rusya'nın ayrıca Odessa kentine düzenlediği saldırıda 11 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, Donetsk bölgesindeki Slovyansk şehrine yapılan saldırıda 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada da Rus ordusunun bu gece füze ve insansız hava araçları (İHA) kullanarak saldırılar düzenlediği belirtildi.

Saldırılar sırasında ülkeye yönelik 2 füze ve 174 İHA'nın fırlatıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, Ukrayna hava savunma kuvvetlerince toplam 141 nesnenin havada etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Kaynak: AA
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