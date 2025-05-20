Rusya-Çin Forumu Habarovsk\'ta Başladı

KHABAROVSK, 20 Mayıs (Xinhua) -- Rusya'nın Habarovsk kentinde düzenlenen "Rusya-Çin Forumu" genel oturumu katılımcıları, 19 Mayıs 2025.

Rusya'nın Habarovsk kentinde pazartesi günü başlayan ve iki gün sürecek olan "Rusya-Çin Forumu", her iki ülkeden girişimciler, hükümet yetkilileri, endüstri uzmanları ve akademisyenlerden oluşan 3.000'den fazla katılımcıyı bir araya getirdi. (Fotoğraf: Guo Feizhou/Xinhua)