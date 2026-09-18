Rusya'da Devlet Duması seçimleri için oy verme işlemi başladı

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması milletvekilleri ile 39 bölgenin parlamento üyeleri, bölge yöneticileri ve yerel meclis üyelerini belirlemek için yapılan seçimlerde oy verme işlemi başladı.

Üç gün sürecek oy verme işlemi, saat dilimi farkı nedeniyle ilk önce ülkenin en doğusunda bulunan Kamçatka bölgesi ve Çukotka Özerk Bölgesi'nde başladı.

Başkent Moskova'da da halk sabah saatlerinden itibaren sandık başına gitti.

Geleneksel sandıkların yanı sıra bazı bölgelerde uzaktan elektronik oy verme sisteminin de uygulandığı seçimlerin geçerli sayılması için asgari seçmen katılımı şartı bulunmuyor.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre, 1 milyon 816 bini yurt dışında olmak üzere yaklaşık 111 milyon seçmen, ülke genelinde ve yurt dışındaki temsilciliklerde oy kullanabilecek.

Seçim sürecini yaklaşık 55 ülkeden yabancı gözlemci takip ediyor. Bunların arasında Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), BRICS, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika ülkelerinden temsilciler bulunuyor. Öte yandan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) seçimleri gözlemlemek için davet edilmedi.

Duma seçimlerinde 10 parti yarışıyor

Seçimlerde Devlet Duması'ndaki 450 sandalye için iktidar partisi "Birleşik Rusya" dahil 10 parti yarışıyor.

Seçimlerde yüzde 5 barajını aşan partilerin milletvekilleri Duma'da sandalye sahibi olabilecek.

Her 5 yılda bir yapılan Duma seçimlerinde 450 milletvekilinden 225'i parti listesinden, 225'i ise tek üyeli seçim bölgelerinden seçilecek.

Dışişleri Bakanı Lavrov milletvekili listesinde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya'nın milletvekili aday listesinde, dikkati çeken isimler arasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova ve Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin bulunuyor.

Her üç ismin milletvekili seçilmeleri halinde mevcut görevlerini sürdürüp sürdürmeyecekleri ise belirsizlik taşıyor.

8 bölgede başkan ve valiler seçilecek

"Birleşik Oy Verme Günü" kapsamında milletvekili seçimlerinin yanı sıra bazı bölgelerde yönetici ve parlamento seçimleri yapılıyor.

Aralarında Çeçenistan, Mordovya ve Tuva cumhuriyetlerinin bulunduğu 8 bölgede başkan ve valiler, 39 bölgede parlamento, 10 bölgenin idari merkezinde yerel meclis üyeleri seçilecek.

Savaş döneminde seçimler

Rusya ile Ukrayna arasında 2022'den bu yana devam eden savaş döneminde yapılan seçimlerde, ???????güvenlik gerekçesiyle bazı bölgelerde oy verme işlemi sırasında özel tedbirler uygulanıyor.

Seçimler, ilk kez Ukrayna'da yasa dışı ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde de düzenleniyor.

Öte yandan, 2014'te Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'da da seçimler yapılıyor.

Devlet Başkanı Putin'in elektronik oy kullanmasının beklendiği seçimler, 20 Eylül akşamı sona erecek.