Rusya'da Duma seçimlerinde sandıklar kapandı, Birleşik Rusya yüzde 49,4 önde göründü - Son Dakika
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Rusya'da Duma seçimlerinde sandıklar kapandı, Birleşik Rusya yüzde 49,4 önde göründü

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Rusya'da Devlet Duması ile 39 bölgenin parlamento seçimlerinde üç gün süren oy verme işlemi tamamlandı ve sayım başladı. Merkez Seçim Komisyonunun kesin olmayan verilerine göre katılım yüzde 56,66 olurken VTSİOM'un çıkış anketinde Birleşik Rusya yüzde 49,4 ile ilk sırada göründü.

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması milletvekilleri ile 39 bölgenin parlamento üyeleri, bölge yöneticileri ve yerel meclis üyelerini belirlemek için yapılan seçimlerde oy verme işlemi sona erdi.

Ülke genelinde üç gün süren seçimde sandıklar yerel saatle 20.00'de kapandı. Oy verme işlemi, saat dilimi farkı nedeniyle son olarak Rusya'nın en batı ucunda bulunan Kaliningrad bölgesinde tamamlandı.

Sandıkların kapatılmasının ardından oy sayımına geçildi.

Devlet Dumasının federal seçim çerçevesindeki 450 sandalyesi için 10 siyasi parti yarıştı. Seçimlerde yüzde 5 barajını aşan partilerin milletvekilleri Duma'da sandalye sahibi olabilecek.

"Birleşik Oy Verme Günü" kapsamında milletvekili seçimlerinin yanı sıra bazı bölgelerde yönetici ve parlamento seçimleri de yapıldı. Aralarında Çeçenistan, Mordovya ve Tuva cumhuriyetlerinin bulunduğu 8 bölgede başkan ve valiler, 39 bölgede parlamento, 10 bölgenin idari merkezinde yerel meclis üyeleri belirlenecek.

Seçime katılım oranı yüzde 56,66 oldu

Rusya Merkez Seçim Komisyonunun kesin olmayan verilerine göre, yurt dışında yaşayanlar dahil 111 milyon seçmenin bulunduğu ülkedeki seçime katılım oranı yüzde 56,66 oldu.

Geleneksel sandıkların yanı sıra bazı bölgelerde uygulanan elektronik ortamdaki oylamaya ise 3 milyon 300 milyon seçmen katıldı. Seçimlerin geçerli sayılması için asgari seçmen katılımı şartı bulunmuyor.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, düzenlediği basın toplantısında, seçimin genel olarak normal ve şeffaf geçtiğini belirtti.

Seçim altyapısına yönelik çok sayıda siber saldırı yapıldığını kaydeden Pamfilova, bunların birçoğunun Ukrayna ile İngiltere tarafından yapıldığını savundu.

Rusya İçişleri Bakanlığı ise seçim sonuçlarını etkileyebilecek herhangi bir ihlal tespit edilmediğini açıkladı.

Devletin zirvesi elektronik oy kullandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'nin yanı sıra Başbakanı Mihail Mişustin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov dahil bazı yetkililer elektronik oy kullandı.

Sandıkların kapanmasından sonra açıklanan Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezinin (VTSİOM) sandık çıkış anketine göre, Duma seçimlerinde Putin'in partisi "Birleşik Rusya" yüzde 49,4, Komünist Parti yüzde 14,2, Liberal Demokrat Parti yüzde 10,7, "Yeni İnsanlar" Partisi 9,7 ve "Adil Rusya" Partisi yüzde 6,6 oyla barajı aşan partiler oldu. Diğer partiler ise Duma'ya giremedi.

Ülkedeki "İnsomar" Araştırma Merkezinin sandık çıkış anketine göre de bu partiler Duma'ya girmeyi başardı.???????

Kaynak: AA
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