Rusya'da Kar ve Buz Felaketi

MOSKOVA, 17 Şubat (Xinhua) -- Rusya'da geçen hafta çatı ve saçaklardan düşen kar ve buz nedeniyle 9 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada, geçen hafta boyunca tehlikeli hava koşullarının 32 bölgeyi etkilediğini, binaların çatılarından kayan kar kütleleri ve düşen buzlar nedeniyle 25 bölgede 60'tan fazla vakanın kaydedildiğini belirtti.

Şiddetli hava koşulları nedeniyle 9 bölgede karayollarının bazı kesimlerinde geçici trafik kısıtlamaları uygulamaya konuldu. Ülkenin kuzeybatısındaki Murmansk bölgesinde iki yolda kısıtlamaların hala devam ettiği ifade edildi.

Moskova'da 9 Ocak'ta son 56 yılın en yoğun günlük kar yağışı kaydedildi. Ocak 2026 ise son iki yüzyılda kentte ölçülen en karlı ay oldu.