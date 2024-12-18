Rusya'nın Murmansk bölgesinde, yolcu treni, yük trenine çarpması sonucu raydan çıkarken, yaralıların olduğu bildirildi.
Rusya Demiryolları şirketinden yapılan açıklamada, St. Petersburg'a giden yolcu treninin, Murmansk'ta yük treniyle çarpıştığı belirtildi.
Bazı vagonların kaza nedeniyle raydan çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, trende toplam 326 yolcunun bulunduğu kaydedildi.
Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada ise kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
Rus haber ajansları, kazada bazı yolcuların yaralandığını vurguladı.
Son Dakika › Güncel › Rusya'da Tren Kazası: Yaralılar Var - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?