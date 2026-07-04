Rusya'dan Geçici Ateşkes Teklifi - Son Dakika
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Rusya'dan Geçici Ateşkes Teklifi

04.07.2026 20:06
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Rusya, Konstantinovka'da Ukraynalı askerlerin cenazeleri için ateşkes sundu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde kontrolünü ele geçirdiğini bildirdiği Konstantinovka şehrinde Ukraynalı askerlerin cenazelerinin teslimi için geçici ateşkes teklif etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus güçlerinin Konstantinovka'da tam kontrol sağladığı belirtildi.

Hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin cenazelerinin teslim edilmesi amacıyla Ukrayna tarafına Konstantinovka'da ateşkes teklif edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, ateşkesin 6 Temmuz'da geçerli olacağı ve Ukrayna tarafının kararını 5 Temmuz'da Rusya'ya bildirmesi gerektiği kaydedildi.

Kremlin, dün akşam Donetsk bölgesindeki Konstantinovka şehrinin Ukrayna ordusundan alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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