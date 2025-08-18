Rusya'dan İngiltere'ye Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Rusya'dan İngiltere'ye Tepki

18.08.2025 20:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zaharova, İngiliz yetkililerin Ukrayna'ya askeri birlik göndermesini kabul edilemez buldu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiliz yetkililerin, Ukrayna'da NATO ülkelerinin katılımıyla askeri birliklerin konuşlanmasına ilişkin açıklamalarının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, ABD-Rusya arasındaki Alaska zirvesinde, Ukrayna'daki çatışmaların sona erdirilmesi için "samimi bir arzu" gösterildiğini bildirdi.

Londra'dan ise söz konusu çabalara zarar vermeye yönelik çok sayıda açıklama geldiğine işaret eden Zaharova, "İngiltere Savunma Bakanı John Healey, 15 Ağustos'ta, yürürlüğe girdiğinde ateşkesi sürdürmek için Ukrayna'ya askeri personel göndermeye hazır olduğunu açıkça belirtmiştir." dedi.

Zaharova, İngilizlerin "Ukrayna'daki çatışmayı kışkırtmadaki rolünün" iyi bilindiğini vurgulayarak, "Ukrayna'da, NATO ülkelerinin katılımıyla askeri bir birliğin konuşlanmasıyla ilgili herhangi bir senaryoyu kategorik olarak kabul etmediğimizi tekrar teyit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Söz konusu konuşlanmanın gerçekleşmesi halinde durumun öngörülemeyen sonuçlara yol açabileceğini belirten Zaharova, "Londra'da durumu çözmekle ilgilenmiyorlar, ancak kan dökülmesini sürdürmek için mümkün olan her şeyi yapıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, İngiltere, Politika, Ukrayna, Güncel, Rusya, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'dan İngiltere'ye Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere’den tatile gelen ailenin otomobili takla attı: 2 ölü, 3 yaralı İngiltere'den tatile gelen ailenin otomobili takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
Okul önünde uyuşturucu kullanırken önce kameralara, sonra polise yakalandılar Okul önünde uyuşturucu kullanırken önce kameralara, sonra polise yakalandılar
Ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 12. kattan atlayarak intihar etti Ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 12. kattan atlayarak intihar etti
Beşiktaş, Eyüpspor’u 906’da yıktı Beşiktaş, Eyüpspor'u 90+6'da yıktı
Beşiktaş’ta 3 sakatlık birden Beşiktaş'ta 3 sakatlık birden
Ünlü oyuncuyla bir araya geldi Osimhen sinema filminde oynayacak Ünlü oyuncuyla bir araya geldi! Osimhen sinema filminde oynayacak
Marcos Felipe ilk maçında Süper Lig’e damga vurdu Marcos Felipe ilk maçında Süper Lig'e damga vurdu
Kahramanmaraş’ta trafik kazası Anne hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı Kahramanmaraş'ta trafik kazası! Anne hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı
Orkun Kökçü: Kerem Aktürkoğlu gelirse mutlu oluruz Orkun Kökçü: Kerem Aktürkoğlu gelirse mutlu oluruz
Çadır kampında feci son Karı-koca ölü bulundu Çadır kampında feci son! Karı-koca ölü bulundu
Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü

20:18
Beyaz Saray’da Zelenski, Trump ile bir araya geldi: Üçlü görüşme için hazırız
Beyaz Saray'da Zelenski, Trump ile bir araya geldi: Üçlü görüşme için hazırız
18:56
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 21:00:14. #7.12#
SON DAKİKA: Rusya'dan İngiltere'ye Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.