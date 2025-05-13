Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Mirolyubovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.
Donbas bölgesinde bazı önemli yerlerin kontrol altına alındığı aktarılan açıklamada, "Merkez askeri birliklerinin kararlı eylemleriyle Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Mirolyubovka yerleşim yeri kurtarıldı." ifadeleri kullanıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün, Donetsk bölgesinde Kotlyarovka yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını duyurmuştu.
Son Dakika › Güncel › Rusya Donetsk'te Mirolyubovka'yı Ele Geçirdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?