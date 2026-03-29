Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Kovşarovka yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında bilgi paylaşıldı.
Rus güçlerinin, Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiğine işaret edilen açıklamada, "Batı Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Kovşarovka yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün, Donetsk bölgesinde Brusovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirmişti.
Son Dakika › Güncel › Rusya, Harkiv'de Kovşarovka'yı Ele Geçirdi - Son Dakika
