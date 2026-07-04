Rusya Harkiv ve Donetsk'te İlerledi - Son Dakika
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Rusya Harkiv ve Donetsk'te İlerledi

04.07.2026 17:36
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Rusya, Harkiv ve Donetsk'te toplam 6 yerleşim birimini ele geçirdi, cephede saldırılar sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir günde Ukrayna'nın Harkiv ve Donetsk bölgelerinde toplam 6 yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da cephe hattındaki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Donbas bölgesinde ilerlemeler sağlandığı aktarılan açıklamada, Güney askeri birliklerinin Donetsk'te Konstantinovka şehrini kontrol altına aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Batı askeri birlikleri daha avantajlı yerleri ve hatları aldı. Kararlı operasyonlar sonucunda, Harkiv bölgesindeki Şiykovka, Noviy Mir, Çerneşçina ve Drujelyubovka yerleşim birimleri kontrol altına alındı. Merkez askeri birlikleri taktik pozisyonlarını iyileştirdi ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Vasilevka yerleşim birimini kurtardı." ifadeleri kullanıldı.

Rus ordusunun 142 bölgede Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ve yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlanma noktalarını imha ettiği kaydedilen açıklamada, Ukrayna'ya ait yakıt, enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, uzun menzilli insansız hava araçları üretim ve depolama alanlarının vurulduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Harkiv, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

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