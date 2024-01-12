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Rusya, İngiltere'nin Ukrayna'ya askeri birlik konuşlandırmasını savaş ilanı olarak değerlendiriyor - Son Dakika
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Rusya, İngiltere'nin Ukrayna'ya askeri birlik konuşlandırmasını savaş ilanı olarak değerlendiriyor

Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Yardımcısı Dmitriy Medvedev, İngiltere'nin Ukrayna'ya askeri birlik konuşlandırmasının Rusya'ya karşı savaş ilanı anlamına geleceğini belirtti. Medvedev, İngiltere'nin Ukrayna ile güvenlik alanında anlaşma imzalamasına tepki gösterdi.

Rusya, İngiltere\'nin Ukrayna\'ya askeri birlik konuşlandırmasını savaş ilanı olarak değerlendiriyor
12.01.2024 - 20:25,  Güncelleme: 20:28
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Yardımcısı Dmitriy Medvedev, İngiltere'nin güvenlik anlaşmasıyla Ukrayna'ya askeri birlik konuşlandırmasının Rusya'ya karşı savaş ilanı anlamına geleceğini belirtti.

Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Ukrayna ile güvenlik alanında anlaşma imzalamasına tepki gösterdi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın Ukrayna ile anlaşma imzalamak için Kiev'e geldiğini ifade eden Medvedev, Ukrayna'nın, Rusya'nın güneyindeki Belgorod şehrine Batılı ülkelerin verdiği misket bombalarıyla saldırdığını bildirdi.

İngiliz heyetinin Kiev'deyken misket bombalarına maruz kalması halinde Batının buna nasıl tepki vereceği sorusunu soran Medvedev, "Bir şey daha: Umarım ebedi düşmanlarımız kibirli İngilizler, resmi askeri birliklerini Ukrayna'ya konuşlandırmanın ülkemize savaş ilanı anlamına geleceğini anlarlar." ifadesini kullandı.

Ukrayna ile İngiltere arasındaki güvenlik anlaşması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile İngiltere Başbakanı Rishi Sunak Kiev'de iki ülke arasında güvenlik alanında anlaşma imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisine göre anlaşmada, Ukrayna'ya uluslararası tanınmış sınırları dahilinde toprak bütünlüğünü koruma ve yeniden tesis etme, ekonomisini yeniden inşa etme, vatandaşlarını korumak için kapsamlı yardım sağlama, Rusya'nın herhangi bir askeri tırmanışını veya yeni saldırganlığını önleme ve aktif bir şekilde caydırma ve karşı koyma, Ukrayna'nın reform planlarını ve NATO uyumluluğunu desteklemek suretiyle Ukrayna'nın gelecekte Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesini desteklemenin Kiev'e verilen güvenlik taahhütlerinin ana bileşenleri olduğu aktarıldı.

Anlaşmaya göre, Ukrayna'ya 2024'te 2,5 milyar sterlin daha destek verilecek, Ukrayna'nın deniz filosunun gelişimine katkı sağlanacak. Bu anlaşmanın yürürlükte olduğu 10 yıl boyunca Ukrayna'ya destek sağlamaya devam edilecek.

Söz konusu anlaşma, Ukrayna ile İngiltere arasında siber güvenlik, enformasyon güvenliği, bilgi propagandası ile mücadele, organize suçlarla mücadele, siyasi ve diğer alanlarda işbirliğinin yapılmasını öngörüyor.

Kaynak: AA
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