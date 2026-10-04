Rusya, Kiev ve diğer bölgelerdeki askeri tesislere saldırıları yoğunlaştıracak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya, Kiev ve diğer bölgelerdeki askeri tesislere saldırıları yoğunlaştıracak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Zelenskiy'in Rus petrol rafinerilerine saldırıları artırma açıklamasına karşılık Kiev ve diğer bölgelerdeki askeri ve askeri sanayi tesislerine saldırıları yoğunlaştıracağını duyurdu. Açıklamada sorumluluğun Zelenskiy'de olduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıların artırılacağı yönündeki açıklamasına karşılık Kiev ve Ukrayna'nın diğer bölgelerindeki askeri ve askeri sanayi tesisleri ile bunlarla bağlantılı altyapıya yönelik saldırıların yoğunlaştırılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin, Rusya'nın Ukrayna'daki insansız hava aracı (İHA) ve füze üretim tesisleri ile Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan altyapıya yönelik saldırılarına karşılık, Rus petrol rafinerilerine saldırıların yoğunlaştırılacağı açıklaması hatırlatıldı.

Rusya'nın Kiev ve Ukrayna'nın diğer bölgelerine yönelik yoğun saldırılarının Ukrayna tarafının eylemlerine karşılık gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, Kiev'in Rusya'daki Devlet Duması seçimlerini saldırılarla engellemeye çalıştığı anımsatıldı.

Açıklamada, seçim komisyonlarına füze ve İHA'larla düzenlenen saldırılarda, 6 sivilin hayatını kaybettiği, 19-20 Eylül'de 1600'den fazla İHA ile Moskova'daki sivil tesislere saldırı girişiminde bulunulduğu ve haziranda St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun İHA saldırılarıyla engellenmeye çalışıldığı belirtildi.

Ukrayna'nın geçen gece Belgorod'daki yerleşim bölgelerine de "terör niteliğinde" saldırı düzenlediği bilgisi paylaşılan açıklamada, saldırıda ölen ve yaralanan sivillerin bulunduğu, apartmanlar, müstakil evler ve araçların zarar gördüğü kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Zelenskiy'nin bugünkü açıklamasının ardından Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Kiev ve Ukrayna'nın diğer bölgelerindeki askeri ve askeri sanayi tesisleri ile bunlarla bağlantılı altyapıya yönelik saldırıları artırılacaktır. Ukrayna halkının bunun için yalnızca Kiev rejiminin başındaki kişiyi suçlaması gerekir. Bunun tüm kişisel ve siyasi sorumluluğunu taşıyan kişi Zelenskiy'dir."

Kaynak: AA
PolitikaGüvenlikSavunmaGüncelDünyaRusyaKievSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye’de milyonlar kullanıyor Abonelik ücretlerine dev zam geldi Türkiye'de milyonlar kullanıyor! Abonelik ücretlerine dev zam geldi
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı Sonu yürek burktu 27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Sonu yürek burktu
Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
Türkiye’nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam Türkiye'nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam
Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Hava bir anda değişecek Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Hava bir anda değişecek
Ceyda Düvenci’nin son hali dikkat çekti “Evlilik yaramış“ Ceyda Düvenci'nin son hali dikkat çekti! "Evlilik yaramış"
13:56
Seda Sayan makyajsız halini paylaştı “No Make Up“ notunu düştü
Seda Sayan makyajsız halini paylaştı! "No Make Up" notunu düştü
13:55
Montella’nın bileti kesilirse alacağı tazminat belli oldu
Montella'nın bileti kesilirse alacağı tazminat belli oldu
13:42
Bankalar muslukları açtı 125 bin TL faizsiz para
Bankalar muslukları açtı! 125 bin TL faizsiz para
13:32
“Halkımızın teveccühü“ sözü başına iş açtı Eski SPK Başkanı’na soruşturma izni
"Halkımızın teveccühü" sözü başına iş açtı! Eski SPK Başkanı'na soruşturma izni
13:11
Kocası eve kamera taktı İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
Kocası eve kamera taktı! İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
11:53
Rusya, Kiev’deki Kuzey Köprüsü’nü vurdu O anlar saniye saniye kamerada
Rusya, Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nü vurdu! O anlar saniye saniye kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 14:25:30. #7.13#
SON DAKİKA: Rusya, Kiev ve diğer bölgelerdeki askeri tesislere saldırıları yoğunlaştıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei