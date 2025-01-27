Rusya, Kursk Bölgesini Geri Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin Ağustos 2024 başında girdiği Rus toprağı Kursk bölgesinde Nikolayevo-Daryino yerleşim biriminin geri aldıklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Kursk bölgesindeki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.
Bölgede, Rus ile Ukrayna askerleri arasında çatışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, "Kuzey Askeri Grubu birlikleri, saldırıları sonucunda bölgedeki Nikolayevo-Daryino yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana Kursk yönünde yaklaşık 55 bini aşkın askerini, 321 tankını, 238 piyade savaş aracını, 184 zırhlı personel taşıyıcısını ve 1636 zırhlı aracını kaybettiği kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, 17 Ocak'ta Ukrayna ordusunun Kursk bölgesinde ele geçirdiği toprakların yüzde 63,2'sinin geri aldıklarını duyurmuştu.
Ukraynalı askerlerin, 6 Ağustos 2024'te Rus toprağı Kursk bölgesine girmesinin ardından iki ülke orduları arasında başlayan çatışmalar devam ediyor.
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