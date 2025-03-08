Rusya'nın Doğu Ukrayna Saldırısı: 14 Ölü - Son Dakika
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Rusya'nın Doğu Ukrayna Saldırısı: 14 Ölü

Rus ordusunun Donetsk ve Harkov'a düzenlediği saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti, 37 yaralandı.

08.03.2025 17:37
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- Rusya'dan Ukrayna'nın doğusuna saldırı: 14 ölü, 37 yaralı

DONETSK - Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Harkov bölgelerine gerçekleştirildiği saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

Rusya, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna Acil Durum Servisinden yapılan açıklamaya göre Rus ordusu gece saatlerinde doğudaki Donetsk bölgesinde yer alan Dobropillia kasabasını balistik füzeyle hedef aldı. Saldırıda 11 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı. 8 apartman, bir idari bina ve 30 araçta ise hasar meydana geldi. Rusya Harkov'a bağlı Bogodukhiv kentinde ise sivillerin yaşadığı bir binayı insansız hava aracıyla vurdu. Saldırıda en az 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Gece boyunca gerçekleştirilen saldırılar, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ABD ile "barışı hızlandırmak" için çalıştığını söylemesinin ardından geldi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Donetsk, Ukrayna, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

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